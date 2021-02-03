Шмигаль зустрінеться з генсеком НАТО в Брюсселі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрінеться наступного тижня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба НАТО.

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у вівторок, 9 лютого. Після неї запланована пресконференція Столтенберга і Шмигаля.

Наступного тижня в Брюсселі заплановане також засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке спершу мало відбутися у грудні 2020 року. Рада асоціації Україна-ЄС - це щорічний захід, де на вищому політичному рівні проводиться оцінка виконання Угоди про асоціацію та окреслюються майбутні плани.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розраховує, що Сполучені Штати і адміністрація нового президента Джо Байдена підтримають прагнення України до вступу в НАТО.

В інтерв’ю програмі Axios він заявив: у мене є дуже просте питання до Байдена: "Чому ми досі не в НАТО?".