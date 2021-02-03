Шмыгаль встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится на следующей неделе в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Встреча состоится в штаб-квартире Альянса во вторник, 9 февраля. После нее запланирована пресс-конференция Столтенберга и Шмыгаля.

На следующей неделе в Брюсселе запланировано также заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое сначала должно было состояться в декабре 2020 года. Совет ассоциации Украина-ЕС - это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Соединенные Штаты и администрация нового президента Джо Байдена поддержат стремление Украины к вступлению в НАТО.

В интервью программе Axios он заявил: у меня есть очень простой вопрос к Байдену: "Почему мы до сих пор не в НАТО?".