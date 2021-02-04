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Лідери ЄС проведуть подвійний відеосаміт щодо вакцин і безпеки

Четвер, 4 лютого 2021, 07:44

Глави держав і урядів країн Євросоюзу зберуться в режимі відеоконференції 25 лютого для обговорення пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"25 лютого о 15:00 президент Європейської ради головуватиме на відеоконференції 27 країн ЄС з координації COVID-19", - написав Лейтс в Twitter.

Потім на наступний ранок лідери зберуться на другий саміт, присвячений безпеці, обороні і "південному сусідству" ЄС, тобто обговорять відносини з країнами Близького Сходу і Північної Африки, а також проблеми Середземного моря.

Мішель регулярно скликає лідерів за допомогою відеоконференцій, щоб підтримувати співробітництво і консультації під час пандемію, і очікується, що на засіданні в цьому місяці вони обговорять недавні труднощі в стратегії ЄС щодо вакцин.

Раніше стало відомо, що Євросоюз до кінця червня 2021 року зможе отримати близько 400 млн доз вакцини від коронавірусу, яких вистачить для вакцинації менше половини населення блоку.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС анонсував контроль за експортом виробленої у Євросоюзі вакцини від коронавірусу після перших проблем з поставками BioN-Tech Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія не зможе вчасно поставити обіцяні дози у повному обсязі. 

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