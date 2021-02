Лідери ЄС проведуть подвійний відеосаміт щодо вакцин і безпеки

Глави держав і урядів країн Євросоюзу зберуться в режимі відеоконференції 25 лютого для обговорення пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

"25 лютого о 15:00 президент Європейської ради головуватиме на відеоконференції 27 країн ЄС з координації COVID-19", - написав Лейтс в Twitter.

On 25 February at 3pm @eucopresident will chair a #EU27 videoconference on #COVID19 coordination.



This meeting will be followed by a second #EU27 VTC on 26 February at 9am on security and defence & on Southern Neighborhood.