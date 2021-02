Лидеры ЕС проведут двойной видеосаммит по вакцинам и безопасности

Главы государств и правительств ЕС соберутся в режиме видеоконференции 25 февраля для обсуждения пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"25 февраля в 15:00 президент Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции 27 стран ЕС по координации COVID-19", - написал Лейтс в Twitter.

On 25 February at 3pm @eucopresident will chair a #EU27 videoconference on #COVID19 coordination.



This meeting will be followed by a second #EU27 VTC on 26 February at 9am on security and defence & on Southern Neighborhood.