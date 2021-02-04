Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом

В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности

Зеленский объяснил послам ЕС и G7 санкции против каналов Медведчука

Евросоюз: Украина имеет право бороться с каналами Медведчука, но есть пределы






Лидеры ЕС проведут двойной видеосаммит по вакцинам и безопасности

Четверг, 4 февраля 2021, 07:44

Главы государств и правительств ЕС соберутся в режиме видеоконференции 25 февраля для обсуждения пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"25 февраля в 15:00 президент Европейского совета  будет председательствовать на видеоконференции 27 стран ЕС по координации COVID-19", - написал Лейтс в Twitter.

Затем на следующее утро лидеры соберутся на второй саммит, посвященный безопасности, обороне и "южному соседству" ЕС, то есть обсудят отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также на проблемы Средиземного моря.

Мишель регулярно созывает лидеров посредством видеоконференций, чтобы поддерживать сотрудничество и консультации в ответных мерах на пандемию, и ожидается, что на заседании в этом месяце они обсудят недавние трудности в стратегии ЕС в отношении вакцин.

Напомним, Евросоюз до конца июня 2021 года сможет получить около 400 млн доз вакцины от коронавируса, которых хватит для вакцинации менее половины населения блока.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua