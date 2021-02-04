Лидеры ЕС проведут двойной видеосаммит по вакцинам и безопасности

Главы государств и правительств ЕС соберутся в режиме видеоконференции 25 февраля для обсуждения пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"25 февраля в 15:00 президент Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции 27 стран ЕС по координации COVID-19", - написал Лейтс в Twitter.

On 25 February at 3pm @eucopresident will chair a #EU27 videoconference on #COVID19 coordination.



This meeting will be followed by a second #EU27 VTC on 26 February at 9am on security and defence & on Southern Neighborhood. — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 3, 2021

Затем на следующее утро лидеры соберутся на второй саммит, посвященный безопасности, обороне и "южному соседству" ЕС, то есть обсудят отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также на проблемы Средиземного моря.

Мишель регулярно созывает лидеров посредством видеоконференций, чтобы поддерживать сотрудничество и консультации в ответных мерах на пандемию, и ожидается, что на заседании в этом месяце они обсудят недавние трудности в стратегии ЕС в отношении вакцин.

Напомним, Евросоюз до конца июня 2021 года сможет получить около 400 млн доз вакцины от коронавируса, которых хватит для вакцинации менее половины населения блока.