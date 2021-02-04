Канада визнала терористами "Російський імперський рух"

Канада включила до списку терористичних організацій ультранаціоналістичну групу "Російський імперський рух".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті канадського уряду.

"Уряд Канади включив 13 нових груп до списку терористичних утворень, включаючи чотири ідеологічно вмотивовані силові екстремістські угруповання: Atomwaffen Division, the Base, the Proud Boys та Російський імперський рух", - йдеться у заяв

Крім того, Канада також внесли до списку три групи, що входять до Аль-Каїди, п'ять філій "Ісламської держави" та одну групу з Пакистану.

"Виходячи з їхніх дій, кожна група відповідає законодавчому порогу для включення до списку, встановленому Кримінальним кодексом, який вимагає обґрунтованих підстав вважати, що суб'єкт свідомо брав участь у терористичній діяльності або сприяв терористичній діяльності, або свідомо діяв від імені групи або разом з такою організацією", - йдеться у заяві.

Законодавство Канади передбачає суворі покарання для людей та організацій, які мають справу з майном або фінансами суб'єкта, що входить до санкційного переліку.

Російський імперський рух – це ультранаціоналістична, супрематична біла, воєнізована організація, що базується в Санкт-Петербурзі.

ЗМІ неодноразово повідомляли, що його "воєнізоване крило" брало участь в конфліктах в Україні, Сирії та Лівії.

У квітні 2020 року Держдепартамент США вніс Російський імперський рух у список терористичних організацій. Це стало першим випадком, коли США визнали терористами "прихильників переваги білої раси".