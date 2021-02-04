В ЄС стурбовані планом Австрії встановити мінімальну ціну на авіаквитки в 40 євро

Євросоюз висловив стурбованість з приводу планів Австрії встановити мінімальну вартість авіаквитків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністр від австрійських "Зелених", молодшого партнера у правлячій коаліції, оголосив в червні минулого року про плани встановити мінімальну плату в 40 євро.

"Європейська комісія очікує отримати від австрійської влади більш детальну інформацію про точний зміст передбачених заходів", - повідомив представник Єврокомісії.

Зіткнувшись з необхідністю підвищення податків на авіаперевезення з метою скорочення викидів парникових газів, авіаперевізники, такі як Lufthansa і Air France-KLM, замість цього виступили за мінімальні тарифи, які могли б практично знищити більшу частину ринку дешевих квитків.

Австрія оприлюднила свою пропозицію після надання 600 мільйонів євро допомоги Austrian Airlines, що належить Lufthansa.

Але положення про "свободу ціноутворення" в основних правилах Європейського Союзу про повітряне сполучення від 2008 року говорить, що авіакомпанії "вільно встановлюють тарифи на авіаквитки" для рейсів усередині блоку.

"Комісія підтримує заходи щодо екологізації авіації та транспорту в цілому, які сумісні з правилами внутрішнього ринку. Як завжди, Комісія перевірить, чи відповідають нові заходи загальними правилами ЄС, і, при необхідності, вступить в діалог з австрійськими властями ", - заявив представник ЄС.