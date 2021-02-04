В ЕС обеспокоены планом Австрии установить минимальную цену на авиабилеты в 40 евро

Евросоюз выразил обеспокоенность планами Австрии установить минимальную стоимость авиабилетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр от австрийских "Зеленых", младшего партнера в правящей коалиции, объявил в июне прошлого года о планах установить минимальную плату в 40 евро.

"Европейская комиссия ожидает получить от австрийских властей более подробную информацию о точном содержании предусмотренных мер", - сообщил представитель Еврокомиссии.

Столкнувшись с необходимостью повышения налогов на авиаперевозки для сокращения выбросов парниковых газов, авиаперевозчики, такие как Lufthansa и Air France-KLM, вместо этого выступили за минимальные тарифы, которые могли бы практически уничтожить большую часть рынка дешевых билетов.

Австрия обнародовала свое предложение после предоставления 600 млн евро помощи Austrian Airlines, принадлежащей Lufthansa.

Но положение о "свободе ценообразования" в основных правилах Европейского Союза о воздушном сообщении от 2008 года говорит, что авиакомпании "свободно устанавливают тарифы на авиабилеты" для рейсов внутри блока.

"Комиссия поддерживает меры по экологизации авиации и транспорта в целом, которые совместимы с правилами внутреннего рынка. Как всегда, Комиссия проверит, соответствуют ли новые меры общим правилам ЕС, и, при необходимости, вступит в диалог с австрийскими властями", - заявил представитель ЕС.