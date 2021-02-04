Рада прийняла євроінтеграційний закон про ветеринарну медицину

Верховна Рада в четвер ухвалила євроінтеграційний закон про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Верховної ради.

Закон визначає правові та організаційні засади здійснення діяльності у сферах забезпечення захисту здоров’я та благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів, а також обігу побічних продуктів тваринного походження.

Законом визначено терміни, законодавство про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, сферу дії Закону, основні напрями державної політики у сфері ветеринарної медицини, органи державного управління у сфері ветеринарної медицини, принципи розроблення, затвердження, перегляду і застосування ветеринарно-санітарних заходів тощо.

Законопроєкт "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин" було розроблено з метою системного та комплексного регулювання суспільних відносин щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів з урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Так, зокрема в законопроєкті враховано вимоги 10 актів законодавства Європейського союзу та створено законодавче підґрунтя для подальшої імплементації ще кількох десятків актів законодавства ЄС.