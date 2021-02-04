Рада приняла евроинтеграционный закон о ветеринарной медицине

Верховная рада в четверг приняла евроинтеграционный закон о ветеринарной медицине и благополучии животных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Закон определяет правовые и организационные основы осуществления деятельности в сферах обеспечения защиты здоровья и благополучия животных, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Законом определены сроки, законодательство о ветеринарной медицине и благополучии животных, сферу действия Закона, основные направления государственной политики в сфере ветеринарной медицины, органы государственного управления в сфере ветеринарной медицины, принципы разработки, утверждения, просмотра и применения ветеринарно-санитарных мер и тому подобное.

Законопроект "О ветеринарной медицине и благополучии животных" был разработан с целью системного и комплексного регулирования общественных отношений по защите здоровья и обеспечения благополучия животных, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных препаратов с учетом международных обязательств Украины, в частности в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Так, в частности в законопроекте учтены требования 10 актов законодательства Евросоюза и создана законодательная база для дальнейшей имплементации еще нескольких десятков актов законодательства ЕС.