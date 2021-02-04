Данія та Норвегія не рекомендують вакцину AstraZeneca для людей, старших 65 років

Органи охорони здоров’я у Данії та Норвегії приєдналися до країн, які не рекомендують вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca для людей віком від 65 років, вважаючи, що наразі недостатньо даних про її дію для старших пацієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Це пов’язано не з тим, що вакцина неефективна для старших людей, а з тим, що зараз недостатньо даних", - пояснили Камілла Столтенберг, керівниця норвезького Інституту громадського здоров’я.

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Аналогічне рішення ухвалили органи охорони здоров’я у Данії.

Перед цим рекомендувати вакцину лише для людей до 65 років вирішили також Швеція, Італія та Польща.

Фінляндія та Естонія рекомендували її використання для людей віком до 70 років.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.