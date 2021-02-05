У США першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів

Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднила команда Білого дому з реагування на COVID-19.

"8% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини COVID-19, що на 2 процентних пункти більше, ніж минулого тижня. Робота, яку ми проводимо задля збільшення поставок, збільшення кількості локацій і збільшення штату, необхідного для вакцинації, служить підтримці і збільшенню цієї кількості", - йдеться в повідомленні.

8% of the U.S. population has received at least one dose of the COVID-19 vaccine, up 2 percentage points from last week. The work we’re doing to increase supply, increase locations, and increase staff to get shots in arms are all in service of sustaining and boosting this number. pic.twitter.com/he17wOlq2k — White House COVID-19 Response Team (@WHCOVIDResponse) February 4, 2021

За даними Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, з початку програми імунізації було розподілено не менше 57 489 675 доз вакцини і зроблено не менше 35 203 710 щеплень.

У США для щеплень в країні використовують вакцини Moderna і Pfizer / BioNTech.

Згідно з підрахунками Університету Джонса Гопкінса, в четвер Сполучені Штати повідомили про 119 931 нових випадків зараження COVID-19 і 4941 смертей, пов'язаних з вірусом.