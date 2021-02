У США першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів

Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднила команда Білого дому з реагування на COVID-19.

"8% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини COVID-19, що на 2 процентних пункти більше, ніж минулого тижня. Робота, яку ми проводимо задля збільшення поставок, збільшення кількості локацій і збільшення штату, необхідного для вакцинації, служить підтримці і збільшенню цієї кількості", - йдеться в повідомленні.

