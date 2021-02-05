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У США першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів

П'ятниця, 5 лютого 2021, 09:28

Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 8% жителів Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднила команда Білого дому з реагування на COVID-19.

"8% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини COVID-19, що на 2 процентних пункти більше, ніж минулого тижня. Робота, яку ми проводимо задля збільшення поставок, збільшення кількості локацій і збільшення штату, необхідного для вакцинації, служить підтримці і збільшенню цієї кількості", - йдеться в повідомленні.

За даними Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, з початку програми імунізації було розподілено не менше 57 489 675 доз вакцини і зроблено не менше 35 203 710 щеплень.

У США для щеплень в країні використовують вакцини Moderna і Pfizer / BioNTech.

Згідно з підрахунками Університету Джонса Гопкінса, в четвер Сполучені Штати повідомили про 119 931 нових випадків зараження COVID-19 і 4941 смертей, пов'язаних з вірусом.

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