В США первую дозу вакцины от коронавируса получили 8% жителей

Первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 8% жителей Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", команда Белого дома по реагированию на COVID-19.

"8% населения США получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, что на 2 процентных пункта больше, чем на прошлой неделе. Работа, которую мы проводим по увеличению поставок, увеличению количества локаций и увеличению штата, необходимого для стрельбы, служит поддержанию и увеличению этого количества", - говорится в сообщении.

8% of the U.S. population has received at least one dose of the COVID-19 vaccine, up 2 percentage points from last week. The work we’re doing to increase supply, increase locations, and increase staff to get shots in arms are all in service of sustaining and boosting this number. pic.twitter.com/he17wOlq2k