Суд Австрії дозволив депутатці називати "засранцем" чоловіка, який писав їй непристойності

Австрійський суд виніс рішення про те, що депутатка парламенту Сігрід Маурер мала право ображати чоловіка, який відправив їй непристойні повідомлення в соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У травні 2018 року власник магазину крафтового пива відправив Маурер, яка очолює парламентську групу "Зелених" в австрійському парламенті, повідомлення сексуального характеру. У відповідь вона в приватній переписці назвала його "засранцем".

У результаті чоловік, ім'я якого не називається, подав позов проти Маурер, заявивши, що її слова є наклепом.

Віденський регіональний суд у своєму рішенні вказав, що "словесне згвалтування" Маурер виправдовує її гнів і те, що вона назвала чоловіка "засранцем".

"З огляду на збоченість висловлювань позивача, обурення відповідача, яке тривало протягом двох днів після цього, є законним", - заявив суд.

"Окружний суд також дійшов висновку, що власник пивного магазину несе відповідальність за непристойні повідомлення", - сказала Маурер після вироку, додавши, що вона сподівається, що тепер справа буде закрита і з неї буде знято всі обвинувачення.

Справа все ще триває у Віденському кримінальному суді після того, як власник магазину подав скаргу на Маурер.