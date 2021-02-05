Суд в Австрии разрешил депутатке называть "засранцем" мужчину, писавшего ей непристойности

Австрийский суд вынес решение о том, что депутат парламента Сигрид Маурер имела право оскорблять мужчину, который отправлял ей непристойные сообщения в соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В мае 2018 года владелец магазина крафтового пива отправил Маурер, которая возглавляет парламентскую группу "Зеленых" в австрийском парламенте, сообщение сексуального характера. В ответ она в частной переписке назвала его "засранцем".

В результате мужчина, имя которого не называется, подал иск против Маурер, заявив, что ее слова являются клеветой.

Венский региональный суд в своем решении указал, что "словесное изнасилование" Маурер оправдывает ее гнев и то, что она назвала мужчину "засранцем".

"Учитывая извращенность высказываний истца, возмущение ответчика, которое продолжалось в течение двух дней после этого, является законным", - заявил суд.

"Окружной суд также пришел к выводу, что владелец пивного магазина несет ответственность за непристойные сообщения", - сказала Маурер после приговора, добавив, что она надеется, что теперь дело будет закрыто и с нее будут сняты все обвинения.

Дело все еще продолжается в Венском уголовном суде после того, как владелец магазина подал жалобу на Маурер.