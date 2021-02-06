Фінляндія планує запровадити "паспорт вакцинації" від коронавірусу

У Фінляндії планують запровадити так званий паспорт вакцинації, який свідчить про отримання щеплення від коронавірусу.

Про це повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.

На порталі Omakanta, куди заносяться всі медичні дані користувачів, буде створена технічна можливість отримати виписку про проходження вакцинації. Видання IS уточнює: пред'являти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код, який можна буде при необхідності продемонструвати на смартфоні.

Для введення паспорта вакцинації необхідний спеціальний указ Держради. В даний час міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я займається його підготовкою.

Поки в ЄС немає рішення про застосування єдиного загальноєвропейського паспорта вакцинації. Зокрема, в туріндустрії сподіваються на введення подібного сертифіката. Наприклад, Греція планує пускати в країну туристів без обов'язкового коронатесту на кордоні при наявності у них коронапаспорту.

Раніше на цьому тижні Данія і Швеція повідомили про введення сертифікату про проходження вакцинації проти коронавірусу.

У Фінляндії вакцину досі отримали близько 165 000 осіб.