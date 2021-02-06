Финляндия планирует ввести "паспорт вакцинации" от коронавируса

В Финляндии планируют ввести так называемый паспорт вакцинации, свидетельствующий о получении прививки от коронавируса.

Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации. Издание IS уточняет: предъявлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или Куар-код, который можно будет при необходимости продемонстрировать на смартфоне.

Для ввода паспорта вакцинации необходим специальный указ Госсовета. В настоящее время министерство социального обеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.

Пока в ЕС нет решения о применении единого общеевропейского паспорта вакцинации. В частности, в туриндустрии надеются на введение подобного сертификата. Например, Греция планирует пускать в страну туристов без обязательного коронатеста на границе при наличии у них коронапаспорта.

Ранее на этой неделе Дания и Швеция сообщили о введении сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса.

В Финляндии вакцину до сих пор получили около 165 000 человек.