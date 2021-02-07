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В Копенгагені протестували проти карантину і "паспортів вакцинації"

Неділя, 7 лютого 2021, 15:20

Сотні людей вийшли на вулиці Копенгагена в суботу ввечері в знак протесту проти коронавірусних обмежень і планів країни ввести цифровий сертифікат вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Близько 600 осіб, організованих групою під назвою "Люди в чорному", зібралися на сильному морозі перед будівлею парламенту.

 

Плани зі створення цифрового "паспорта вакцинації" були головним об’єктом їхнього гніву.

Як і інші європейські країни, Данія має намір розробити цифровий сертифікат вакцинації проти Covid-19 для подорожей. Його також потенційно можна використовувати для спортивних і культурних заходів, а також для ресторанів.

Організатори протесту заявляють, що введення такого паспорта означає обов'язкову вакцинацію і є рівносильним подальшому обмеженню свободи особистості. 

Вакцинація в Данії не є обов'язковою.

Демонстранти, в тому числі деякі в капюшонах, марширували з факелами в центрі данської столиці, скандуючи "З нас досить" і "Свобода для Данії".

Санкціонований марш був в основному мирним, за ним наглядав великий контингент поліції. "Люди в чорному" раніше влаштовували демонстрації в Ольборзі і Копенгагені, що закінчилися безладами і декількома арештами.

Два тижні тому в Копенгагені пройшла аналогічна акція протесту, в ході якої було спалено опудало прем'єр-міністра, що призвело до арешту двох чоловіків.

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