В Копенгагене протестовали против карантина и "паспортов вакцинации"

Сотни людей вышли на улицы Копенгагена в субботу вечером в знак протеста против коронавирусных ограничений и планов страны ввести цифровой сертификат вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Около 600 человек, организованных группой под названием "Люди в черном", собрались на сильном морозе перед зданием парламента.

Планы по созданию цифрового "паспорта вакцинации" были главным объектом их гнева.

Как и другие европейские страны, Дания намерена разработать цифровой сертификат вакцинации против Covid-19 для путешествий. Его также потенциально можно использовать для спортивных и культурных мероприятий, а также для ресторанов.

Организаторы протеста заявляют, что введение такого паспорта означает обязательную вакцинацию и равносильно дальнейшему ограничению свободы личности.

Вакцинация в Дании не является обязательной.

Демонстранты, в том числе некоторые в капюшонах, маршировали с факелами в центре датской столицы, скандируя "С нас достаточно" и "Свобода для Дании".

Санкционированный марш был в основном мирным, за ним присматривал большой контингент полиции. "Люди в черном" ранее устраивали демонстрации в Ольборге и Копенгагене, они заканчивались беспорядками и несколькими арестами.

Две недели назад в Копенгагене прошла аналогичная акция протеста, в ходе которой было сожжено чучело премьер-министра, что привело к аресту двух мужчин.