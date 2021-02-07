Адвокат Трампа попросив зупинити слухання щодо імпічменту через шабат

Один із адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа Девід Шон звернувся із листом до Сенату, у якому попросив зупинити слухання щодо імпічменту через шабат.

Як повідомляє "Європейська правда", з листом ознайомилось видання The New York Times.

Шон заявив, що він релігійний єврей, який суворо дотримується заповіді не працювати суботу, і тому не зможе брати участь у судовому розгляді, якщо він триватиме після заходу сонця в п'ятницю або відвідати засідання в суботу.

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"Прошу вибачення за незручності, адже моє прохання про те, щоб процедура імпічменту не проводилась під час єврейської суботи, безсумнівно, торкнеться інших людей. Однак практика і заборони для мене обов'язкові; так що, з повагою, у мене немає іншого вибору, окрім як звернутися з цим проханням", - написав адвокат Трампа у листі.

Лист був відправлений сенатору Чаку Шумеру, демократу і лідеру більшості, сенатору Мітчу Макконнеллу, республіканецю і лідеру меншості, і сенатору Патріку Легі, демократу, який у ролі тимчасового глави головує на процесі.

У заяві в суботу ввечері представник Шумера сказав, що для Шона буде зроблено поступку, але не уточнив, як саме.

Лідерам Сенату ще належить узгодити точний графік судового розгляду, який має розпочатися у вівторок. Однак люди, знайомі з процесом, передбачають, що він затягнеться до ночі в п'ятницю і триватиме в суботу.