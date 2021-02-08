В Австрії відкрилися магазини і перукарні, черги з самого ранку

В Австрії з понеділка скасували низку ряд обмежувальних заходів, запроваджених наприкінці грудня для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Відсьогодні почали працювати перукарні, а також магазини з товарами не першої необхідності.

Повідомляється, що у багатьох містах із самого ранку виникли черги перед магазинами, які пропонують великі знижки в очікування покупців після шести тижнів простою.

Перукарні зазвичай в Австрії не працюють у понеділок, але сьогодні більшість з них були відкриті вже о 8:30, хоча традиційно робочий день у них починається з 10:00.

Для відвідування магазинів покупцям потрібно буде в обов'язковому порядку надягати маски, для походу до перукаря потрібен буде негативний тест на коронавірус.

В Австрії також відкрилися школи і музеї. Однак ресторани і готелі залишаються закритими. Очікується, що вони не будуть відкриті до кінця лютого.

Нагадаємо, Австрія з 10 лютого посилить і без того суворі карантинні вимоги для приїжджих в країну з-за кордону.