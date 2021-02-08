В Австрии открылись магазины и парикмахерские, очереди с самого утра

В Австрии с понедельника отменили ряд ограничительных мер, введенных в конце декабря для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

С сегодняшнего дня начали работать парикмахерские, а также магазины с товарами не первой необходимости.

Сообщается, что во многих городах с самого утра появились очереди перед магазинами, которые предлагают большие скидки в ожидании покупателей после шести недель простоя.

Парикмахерские обычно в Австрии по понедельникам не работают, но сегодня большинство из них были открыты уже в 8:30, хотя традиционно рабочий день у них начинается с 10:00.

Для посещения магазинов покупателям нужно будет в обязательном порядке надевать маски, для похода к парикмахеру нужен будет отрицательный тест на коронавирус.

В Австрии также открылись школы и музеи. Однако рестораны и гостиницы остаются закрытыми. Ожидается, что они не будут открыты до конца февраля.

Напомним, Австрия с 10 февраля усилит и без того строгие карантинные требования для приезжих в страну из-за рубежа.