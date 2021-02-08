В ЄС пояснили, чому Боррель не відвідав Навального у в’язниці

В ЄС заявили, що під час і перед візитом шефа європейської дипломатії у Москву його команда підтримувала контакт з командою опозиціонера Алексєя Навального, і сам Жозеп Боррель піднімав питання можливих відвідин його у в’язниці у розмові з лавровим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав під час брифінгу у Брюсселі представник Єврокомісії Петер Стано.

"Не йдеться про зміну політики чи зміну принципів. Ми хочемо розглядати кожен випадок як дуже особливий, у нас є різні рівні відносин з нашими партнерами, з третіми країнами. І в нас є різні обставини у кожен конкретний момент. І коли приймається рішення про конкретні кроки, враховується велика кількість факторів" - сказав він, коли йому нагадали про візит ексєврокомісара Штефана Фюле до Юлі Тимошенко у в’язниці і про візит колишньої високої представниці Кетрін Ештон до Мохамеда Мурсі у в’язниці Єгипту, і запитали, чи йдеться про зміну політики ЄС.

"Щодо Навального, то метою високого представника було донести чітку позицію ЄС щодо дій російської влади у цій справі, що він і зробив. Ми також підтримували контакт з командою Навального під час візиту і перед ним" - зазначив Стано

Він також нагадав про попередні заяви ЄС щодо поводження російської влади з Навальним і що високий представник під час візиту у Москву вимагав безумовного і негайного його звільнення. Він також нагадав про необхідність розслідування спроби вбивства Навального.

За його словами, Боррель питав Лаврова про можливість відвідати Навального, але Лавров порадив його питати про це безпосередньо у суду. Стано зазначив, що процедури російського суду не довзолили відвідати Навального за короткий період офіційного візиту Борреля.

7 лютого шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель у своєму блозі висловив думку, що підсумки його поїздки в РФ говорять про незацікавленість Москви в поліпшенні відносин з ЄС. Він також повідомив, що Євросоюз може ввести чергові санкції проти Росії через ситуацію навколо Алексєя Навального, задіявши новий механізм, який передбачає санкції за порушення прав людини.

За його словами Росія все більше віддаляється від Європи.

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