В ЕС объяснили, почему Боррель не посетил Навального в тюрьме

В ЕС заявили, что во время и перед визитом шефа европейской дипломатии в Москву его команда поддерживала контакт с командой оппозиционера Алексея Навального, и сам Жозеп Боррель поднимал вопрос о возможном посещении его в тюрьме в разговоре с Лавровым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Речь не идет об изменении политики или принципов. Мы хотим рассматривать каждый случай как особенный, у нас есть разные уровни отношений с нашими партнерами, с третьими странами. И у нас есть разные обстоятельства в каждый конкретный момент. И когда принимается решение о конкретных шагах, учитывается большое количество факторов", - сказал он, когда ему напомнили о визите бывшего еврокомисара Штефана Фюле к Юлии Тимошенко в тюрьме и о визите бывшего высокого представителя ЕС Кэтрин Эштон к Мохаммеду Мурси в тюрьме Египта, и спросили, идет ли речь об изменении политики ЕС.

"Что касается Навального, то целью высокого представителя было донести четкую позицию ЕС относительно действий российских властей в этом деле, что он и сделал. Мы также поддерживали контакт с командой Навального во время визита и перед ним", - отметил Стано.

Он также напомнил о предыдущих заявлениях ЕС по обращению российских властей с Навальным, и высокий представитель во время визита в Москву требовал безусловного и немедленного его освобождения. Он также напомнил о необходимости расследования попытки убийства Навального.

По его словам, Боррель спрашивал Лаврова о возможности посетить Навального, но Лавров посоветовал его спрашивать об этом напрямую у суда. Стано отметил, что процедуры российского суда не разрешили посетить Навального за короткий период официального визита Борреля.

7 февраля Боррель в своем блоге высказал мнение, что итоги его поездки в РФ говорят о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с ЕС. Он также сообщил, что Евросоюз может ввести очередные санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, задействовав новый механизм, предусматривающий санкции за нарушение прав человека.

По его словам Россия все больше отдаляется от Европы.

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