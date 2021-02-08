Глава МОЗ Франції перед камерами вакцинувався від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран перед об’єктивами камер отримав свою першу дозу вакцини від коронавірусу, ставши першим провакцинованим з членів уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Верана, який за освітою є медиком-неврологом, провакцинували вакциною Astra Zeneca. Її планують пропонувати усім французьким медикам, пожежникам та працівникам соціальних служб, які надають допомогу вдома. Міністр зазначив, що вакцина має стати доступною для більшості з них вже через 15 днів.

За його словами, на цей час Франція отримала 270 000 доз вакцини Astra Zeneca та чекає ще 300 тисяч найближчими днями.

"Я закликаю усіх медиків вакцинуватися у своїх лікарнях чи інших закладах, щоб захистити себе від вірусу", - заявив він.

Європейське агентство з лікарських засобів надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca 29 січня.

Це третя затверджена у Євросоюзі вакцина, після німецько-американської BioNTech-Pfizer та американської Moderna.

Низка країн, серед яких і Франція, не рекомендують її для осіб, старших 65 років, вважаючи недостатніми дані про її дію на цю вікову групу.