Глава Минздрава Франции перед камерами вакцинировался от коронавируса

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран перед объективами камер получил свою первую дозу вакцины от коронавируса, став первым вакцинированы из членов правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Верана, который по образованию является медиком-неврологом, провакцинировали вакциной Astra Zeneca. Ее планируют предлагать всем французским медикам, пожарным и работникам социальных служб, оказывающих помощь на дому. Министр отметил, что вакцина должна стать доступной для большинства из них уже через 15 дней.

По его словам, в настоящее время Франция получила 270 000 доз вакцины Astra Zeneca и ждет еще 300 000 в ближайшие дни.

"Я призываю всех медиков вакцинироваться в своих больницах или других учреждениях, чтобы защитить себя от вируса", - заявил он.

Европейское агентство по лекарственным средствам дало разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca 29 января.

Это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после немецко-американской BioNTech-Pfizer и американской Moderna.

Ряд стран, среди которых и Франция, не рекомендуют ее для лиц старше 65 лет, считая недостаточными данные о ее действии на эту возрастную группу.