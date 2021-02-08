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На півдні Франції через повені евакуювали кілька сотень людей

Понеділок, 8 лютого 2021, 19:09

На півдні Франції кілька сотень людей вимушено покинули свої домівки через повінь, рівень води у місцевій річці побив 30-річний рекорд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У комуні Сент у Новій Аквітанії рівень води у річці Шарент досягнув 6,2 метри, що є найвищим показником за 30 років. Перед цим вода піднімалася вище 6 метрів у 1994 та 1982 роках. 

 

Внаслідок повені низка вулиць у комуні, де проживає 25 000 людей, виявилися підтопленими або й зовсім непрохідними.

 

Для допомоги місцевим мешканцям задіяли близько 300 пожежників та поліцейських, за підтримки добровольців служби цивільного захисту та Червоного хреста. 

За словами керівника місцевого відділення служби з надзвичайних ситуацій (SDIS ), вони евакуювали понад 400 осіб, а загалом свої домівки покинули від 800 до 900 осіб.  

Очікується, що повінь вже досягла піку і з вівторка вода почне відступати.   

Низка районів у цьому департаменті потерпали від повеней на річці Гаронна минулого тижня. Тоді від підтоплень після шторму "Жюстін" постраждали вісім департаментів регіону. 

У зоні ризику не лише окремі райони Нової Аквітанії, але й деякі муніципалітети уздовж Сени. 

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Франція
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