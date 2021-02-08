На юге Франции из-за наводнения эвакуировали несколько сотен человек

На юге Франции несколько сотен человек вынужденно покинули свои дома из-за наводнения, уровень воды в местной реке побил 30-летний рекорд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В коммуне Сент в Новой Аквитании уровень воды в реке Шарент достиг 6,2 метра, что является самым высоким показателем за 30 лет. Перед этим вода поднималась выше 6 метров в 1994 и 1982 годах.

В результате наводнения ряд улиц в коммуне, где проживает 25 000 человек, оказались подтопленными или совсем непроходимыми.

Для помощи местным жителям задействовали около 300 пожарных и полицейских, при поддержке добровольцев службы гражданской защиты и Красного креста.

По словам руководителя местного отделения службы по чрезвычайным ситуациям (SDIS), они эвакуировали более 400 человек, а всего свои дома покинули от 800 до 900 местных жителей.

Ожидается, что сегодня наводнение достигло пика и со вторника вода начнет отступать.

Ряд районов в этом департаменте пострадали от наводнений на реке Гаронна на прошлой неделе.

В зоне риска подтоплений не только отдельные районы Новой Аквитании, но и некоторые муниципалитеты вдоль Сены.