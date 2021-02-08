На юге Франции из-за наводнения эвакуировали несколько сотен человек
На юге Франции несколько сотен человек вынужденно покинули свои дома из-за наводнения, уровень воды в местной реке побил 30-летний рекорд.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В коммуне Сент в Новой Аквитании уровень воды в реке Шарент достиг 6,2 метра, что является самым высоким показателем за 30 лет. Перед этим вода поднималась выше 6 метров в 1994 и 1982 годах.
В результате наводнения ряд улиц в коммуне, где проживает 25 000 человек, оказались подтопленными или совсем непроходимыми.
Для помощи местным жителям задействовали около 300 пожарных и полицейских, при поддержке добровольцев службы гражданской защиты и Красного креста.
По словам руководителя местного отделения службы по чрезвычайным ситуациям (SDIS), они эвакуировали более 400 человек, а всего свои дома покинули от 800 до 900 местных жителей.
Ожидается, что сегодня наводнение достигло пика и со вторника вода начнет отступать.
Ряд районов в этом департаменте пострадали от наводнений на реке Гаронна на прошлой неделе.
В зоне риска подтоплений не только отдельные районы Новой Аквитании, но и некоторые муниципалитеты вдоль Сены.