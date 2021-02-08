Наступник Меркель у партії відкрито підтримав європейську перспективу України

Армін Лашет, який очолив найпотужнішу партію Німеччини, Християнсько-демократичний союз (ХДС), вважає необхідним надати України перспективу членства в ЄС.

Про це Лашет заявив у інтерв'ю німецькому виданню Internationale Politik.

У розмові, що стала його першим після обрання інтерв'ю, присвяченим питанням зовнішньої політики, політик зробив декілька заяв про посилення підтримки України. Зокрема, він підтримав збереження санкцій проти РФ та подальше зближення України з ЄС.

Як відомо, у січні партія ХДС, членом якої є також чинний канцлер Ангела Меркель, завершила вибори нового очільника. Переміг Анрі Лашет, який має імідж прихильника співпраці з РФ (детальніше у статті Друг Росії на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини).

Однак у відповіді на пряме запитання про свою проросійськість категорично це заперечив і попросив "не накладати ярлики"

Як підтвердження своїх слів, він заявив, що критикує РФ за "незаконну анексію Криму, збройні сили на Сході України, за отруєння та ув'язнення Навального", а також напряму заявив про "підтримку санкції ЄС проти Росії, оскільки ми (Німеччина та ЄС) не можемо сприйняти порушення кордонів та використання сили проти інших держав у Європі".

Згодом у розмові Лашета спитали про перспективу членства України і він оголосив про підтримку цієї ідеї.

"Це питання зараз не піднімається. Але у нас є великий інтерес у стабільності, суверенітеті та модернізації України, тож ми маємо підтримати Україну на її складному шляху та відкрити їй європейську перспективу", - заявив Лашет. Необхідно зауважити, що від чинної канцлерки Меркель таких заяв досі не лунало.

Водночас, Армін Лашет висловився зо добудову "Північного потоку-2", який він вважає "економічним проектом", та наголосив, що у разі його запуску в експлуатацію мають бути враховані геополітичні інтереси України

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