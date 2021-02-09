Боррель у Європарламенті пояснюватиме свою невдалу поїздку до Москви

Високий представник ЄС з політики безпеки і закордонних справ Жозеп Боррель у вівторок візьме участь у дебатах в Європарламенті щодо ситуації в Росії та його поїздки до Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердила пресслужба Європарламенту.

"Європарламент сьогодні: о 15:00 євродепутати обговорять політичні негаразди в Росії, включаючи справу Алєксєя Навального та загальнонаціональні протести, з керівником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем через кілька днів після його візиту до Москви", - йдеться у повідомленні в Twitter.

EP TODAY: At 15.00, MEPs discuss the political turmoil in Russia – including Alexei Navalny’s case & country-wide protests – with EU Foreign Policy Chief @JosepBorrellF, a few days after his visit to Moscow — EP PressService (@EuroParlPress) February 9, 2021

Напередодні депутат Європарламенту від Естонії Ріхо Террас заявив, що має намір передати президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн лист з пропозицією відправити у відставку Борреля.

За результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

Як відомо, під час візиту Борреля до Москви РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів.

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