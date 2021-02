Боррель у Європарламенті пояснюватиме свою невдалу поїздку до Москви

Високий представник ЄС з політики безпеки і закордонних справ Жозеп Боррель у вівторок візьме участь у дебатах в Європарламенті щодо ситуації в Росії та його поїздки до Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердила пресслужба Європарламенту.

"Європарламент сьогодні: о 15:00 євродепутати обговорять політичні негаразди в Росії, включаючи справу Алєксєя Навального та загальнонаціональні протести, з керівником зовнішньої політики ЄС Жозепом Боррелем через кілька днів після його візиту до Москви", - йдеться у повідомленні в Twitter.

EP TODAY: At 15.00, MEPs discuss the political turmoil in Russia – including Alexei Navalny’s case & country-wide protests – with EU Foreign Policy Chief @JosepBorrellF, a few days after his visit to Moscow