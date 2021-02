Боррель в Европарламенте будет объяснять свою неудачную поездку в Москву

Высокий представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель во вторник примет участие в дебатах в Европарламенте по ситуации в России и его поездке в Москву.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердила пресс-служба Европарламента.

"Европарламент сегодня: в 15:00 евродепутаты обсудят политические проблемы в России, включая дело Алексея Навального и общенациональные протесты, с руководителем внешней политики ЕС Жозепом Борреллем через несколько дней после его визита в Москву", - говорится в сообщении в Twitter.

EP TODAY: At 15.00, MEPs discuss the political turmoil in Russia – including Alexei Navalny’s case & country-wide protests – with EU Foreign Policy Chief @JosepBorrellF, a few days after his visit to Moscow