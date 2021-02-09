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Боррель в Европарламенте будет объяснять свою неудачную поездку в Москву

Вторник, 9 февраля 2021, 09:29

Высокий представитель ЕС по политике безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель во вторник примет участие в дебатах в Европарламенте по ситуации в России и его поездке в Москву.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердила пресс-служба Европарламента.

"Европарламент сегодня: в 15:00 евродепутаты обсудят политические проблемы в России, включая дело Алексея Навального и общенациональные протесты, с руководителем внешней политики ЕС Жозепом Борреллем через несколько дней после его визита в Москву", - говорится в сообщении в Twitter.

Накануне депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас заявил, что намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить в отставку Борреля.

По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

Как известно, во время визита Борреля в Москву РФ решила выслать трех европейских дипломатов.

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