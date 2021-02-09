В Естонії ексміністерці загрожує кримінальна справа за користування службовим авто для своїх потреб

В Естонії справу щодо ексміністерки освіти, яку звільнили з посади за використання службового авто для власних потреб, перекваліфікували на кримінальне провадження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR, цитуючи керівника бюро корупційних злочинів Центральної кримінальної поліції Атса Кюбарсеппа.

"У процесі слідства з’явилися вказівки на можливий злочин, тому подальше з’ясування обставин буде відбуватися у рамках кримінального провадження. Слідство в основному пов’язане з інформацією, на яку вже посилалися ЗМІ", - сказав він.

Державний прокурор Денис Часовських зазначив, що прокуратура у рамках кримінального провадження, відкритого в кінці січня, перевіряє ознаки присвоєння власності міністерства, але на даний час про підозру не повідомляли.

У пресслужбі Центристської партії, яку представляє Майліс Репс і тепер є також головою її фракції у парламенті, заявили, що Репс раніше вже коментувала це питання і їй немає чого додати.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Майліс Репс звільнили з посади міністерки освіти та науки після скандалу, пов’язаного з публікацією в газеті Õhtuleht. У ній стверджувалося, що міністерка використовувала авто з шофером відомства для того, щоб возити її шістьох дітей по школах та гуртках. Згодом з’явилась інформація про те, що Репс ймовірно їздила на службовому авто на відпочинок у Хорватію разом з родиною, не оформивши це офіційно.

Майліс Репс є членкинею Центристської партії з 1998 року та на цей час є заступницею лідера партії. Її вважають одним з імовірних кандидатів на майбутніх президентських виборах, що плануються у серпні 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно інший скандал став причиною відставки попереднього уряду Естонії, очолюваного лідером Центристської партії Юрі Ратасом.

Детальніше про це у статті: Кредит з побічними ефектами: як коронавірусна корупція знищила естонський уряд.