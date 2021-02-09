В Эстонии экс-министру грозит уголовное дело за пользование служебным авто для своих нужд

В Эстонии дело в отношении экс-министра образования, которую уволили с должности за использование служебного авто для собственных нужд, переквалифицировали в уголовное производство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR, цитируя руководителя бюро коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа.

"В процессе следствия появились указания на возможное преступление, поэтому дальнейшее выяснение обстоятельств будет происходить в рамках уголовного производства. Следствие в основном связано с информацией, на которую уже ссылались СМИ", - сказал он.

Государственный прокурор Денис Часовских отметил, что прокуратура в рамках уголовного производства, открытого в конце января, проверяет признаки присвоения собственности министерства, но в настоящее время о подозрении не сообщали.

В пресс-службе Центристской партии, которую представляет Майлис Репс и теперь является также председателем ее фракции в парламенте, заявили, что Репс ранее уже комментировала этот вопрос и ей нечего добавить.

Напомним, в ноябре 2020 года Майлис Репс освободили от должности министра образования и науки после скандала, связанного с публикацией в газете Õhtuleht. В ней утверждалось, что министр использовала авто с шофером ведомства для того, чтобы возить своих шестерых детей в школы и кружки. Впоследствии появилась информация о том, что Репс, вероятно, ездила на служебном авто на отдых в Хорватию вместе с семьей, не оформив это официально.

Майлис Репс состоит в Центристской партии с 1998 года и в настоящее время является заместителем лидера партии. Считается одним из вероятных кандидатов на предстоящих президентских выборах, планируемых в августе 2021 года.

Напомним, недавно другой скандал стал причиной отставки предыдущего правительства Эстонии, возглавляемого лидером Центристской партии Юри Ратасом.

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