В Манчестере анонсировали массовое тестирование из-за обнаруженной мутации британского штамма

В Англии в некоторых районах агломерации Манчестера анонсировали массовое тестирование после обнаружения четырех случаев мутации британского штамма коронавируса у людей из не связанных между собой домохозяйств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Тестирование начали уже во вторник 9 февраля, надеясь таким образом выяснить распространенность этой мутации и быстрее изолировать новых больных.

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Пока нет никаких доказательств того, что мутация британского штамма опаснее, заразнее или более устойчива к вакцинам.

В определенных районах откроют дополнительные центры тестирования, куда приглашают прийти всех местных жителей в возрасте от 16 лет, а также людей, работающих в районе.

В последующие дни начнут также обход домов с предложением сдать тест на месте, чтобы так привлечь тех, кто по определенным причинам не придет в пункты тестирования самостоятельно.

Ранее в других восьми районах Англии анонсировали тестирование "от двери до двери" для 80 000 человек после обнаружения первых случаев южноафриканского штамма, не связанных с путешествиями.