Співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти валюту, золото і цигарки

Міністерство закордонних справ України відкликало двох співробітників українського посольства в Польщі, підозрюваних в корупції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий", - написав Кулеба.

Він заявив, що обох співробітників негайно відкликали із довгострокового закордонного відрядження і їхня робота в посольстві закінчилася. У найближчі години усі формальності з цього питання будуть завершені.

"Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не скасовував. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення", - зазначив міністр.

Він також пообіцяв, що МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких очікує на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи.

Нагадаємо, на початку лютого консул України в Бельцях у Молдові, якого торік запідозрили у зґвалтуванні неповнолітньої, був звільнений з дипломатичної служби, зараз МЗС України не має інформації про місце його перебування.

Інформація про зґвалтування неповнолітньої дівчини в Бельцях з'явилася в ЗМІ в лютому 2020 року. Тоді йшлося про те, що дівчині 17 років. Джерела в слідстві повідомили журналістам, що є двоє підозрюваних (37 і 38 років), і серед них один з консулів України в Бельцях. Його не затримали, оскільки у нього був дипломатичний імунітет.