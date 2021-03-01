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В Німеччині після понад двох місяців заборони знов можна підстригтись в перукарні

Понеділок, 1 березня 2021, 13:20

У понеділок після закриття через коронавірус на два з половиною місяці у Німеччині знову відкрилися перукарні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Це відбулося після того, як 10 лютого канцлерка Ангела Меркель і керівники 16 федеральних земель Німеччини домовились про відкриття перукарень.

Вони знову зустрінуться в середу, щоб вирішити, як діяти щодо інших коронавірусних обмежень у Німеччині, які зараз діють до 7 березня. 

У деяких землях у понеділок також дозволили відкритися квітковим і  господарським магазинам. Більшість магазинів були закриті по всій країні з 16 грудня. 

Ресторани, бари, спортивні і розважальні заклади були закриті з 2 листопада, а в готелях дозволено проживати тільки мандрівникам, що подорожують у бізнесових справах.

Центр контролю за захворюваннями Німеччини повідомив про 4732 нових випадки коронавірусу за останні 24 години в порівнянні з 4369 тижнем раніше. 

Було зареєстровано ще 60 смертей, у результаті чого загальне число загиблих склало 70 105 осіб.

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