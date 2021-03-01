Во Франции депутаты призвали открыть рестораны, закрытые четыре месяца назад

Более сорока депутатов французского Национального собрания призвали открыть в стране рестораны, закрытые из-за эпидемии с конца октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Обращение 42 парламентариев из разных партий к премьер-министру Франции было опубликовано в воскресенье, 28 февраля, в газете JDD.

Депутаты призвали открыть рестораны с 30 марта, только "в обеденное время", учитывая интересы тех, "кто этого просит" и придерживаясь "адекватных санитарных мер".

Все рестораны, кафе и бары закрыты в стране с 30 октября 2020 года.

Им разрешено работать только на вынос и на доставку. Напомним, что все заведения общественного питания были полностью закрыты во Франции более двух месяцев прошлой весной.

Ресторанный бизнес - один из наиболее пострадавших из-за эпидемии. 1 февраля 2021 по всей Франции прошли акции рестораторов, которые, вопреки запретам, открыли свои заведения в обеденное время в знак протеста против ограничительных мер. Были и уличные манифестации.

Сейчас власти заявляют, что ситуация с коронавируса продолжает оставаться тяжелой: в агломерации Дюнкерка и в департаменте Приморские Альпы введен "карантин выходного дня". Кроме того, еще 20 департаментов находятся под "усиленным наблюдением" власти.

27 февраля премьер-министр Жан Кастекс приказал принять "немедленные меры" для сдерживания эпидемии в этих департаментах, и пообещал "сделать все" для того, чтобы не довести дело до нового третьего общего карантина во Франции.