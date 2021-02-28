Німеччина посилить правила в’їзду з одного департаменту Франції
Німеччина анонсувала посилення правил в’їзду з французького департаменту Мозель, що межує з землями Саарланд та Рейнланд-Пфальц, а також Люксембургом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
28 лютого Інститут Роберта Коха маркував департамент як зону ризику поширення нових штамів коронавірусу.
З вівторка, 2 березня, в’їзд звідти до Німеччини буде заборонено - окрім категорій-винятків. Останні повинні будуть надавати довідку про свіжий негативний тест на коронавірус.
Це перші додаткові обмеження Німеччини на кордоні з Францією, які досі діяли на кордоні з австрійським Тіролем, Чехією і Словаччиною, а загалом 15 країнами або регіонами.
Обмеження спричинили кілометрові черги на кордонах та критику з Брюсселя як надмірні і такі, що виходять за рамки погоджених рекомендацій.