Німеччина посилить правила в’їзду з одного департаменту Франції

Німеччина анонсувала посилення правил в’їзду з французького департаменту Мозель, що межує з землями Саарланд та Рейнланд-Пфальц, а також Люксембургом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

28 лютого Інститут Роберта Коха маркував департамент як зону ризику поширення нових штамів коронавірусу.

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З вівторка, 2 березня, в’їзд звідти до Німеччини буде заборонено - окрім категорій-винятків. Останні повинні будуть надавати довідку про свіжий негативний тест на коронавірус.

Це перші додаткові обмеження Німеччини на кордоні з Францією, які досі діяли на кордоні з австрійським Тіролем, Чехією і Словаччиною, а загалом 15 країнами або регіонами.

Обмеження спричинили кілометрові черги на кордонах та критику з Брюсселя як надмірні і такі, що виходять за рамки погоджених рекомендацій.