Финляндия объявила чрезвычайное положение, готовит закрытие ресторанов

Правительство Финляндии объявило чрезвычайное положение в связи с ростом случаев заболевания коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Основной причиной введения чрезвычайного положения является то, что действующий закон об инфекционных болезнях не позволяет закрывать рестораны.

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Теперь законопроект о закрытии ресторанов и других заведений общественного питания готовится к рассмотрению в парламенте. Согласно проекту, они закроются с 8 марта сроком на три недели.

Закрытие не коснется таких заведений, как столовые на рабочих местах или в домах престарелых. Также продажа еды на вынос будет возможным.

Чрезвычайное положение также позволит правительству продолжать закрывать школы и ограничивать передвижение между регионами.

В нескольких финских регионах за последние две недели наблюдался стремительный рост инфекций, со вспышками среди лыжников в Лапландии и среди работников на верфях и строительных площадках.

В Финляндии, которая едва ли не меньше всех среди европейских стран пострадала от вируса, с начала пандемии зарегистрировано 58 064 случая заболевания и 742 смерти. Сейчас госпитализированы 210 человек.