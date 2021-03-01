В Іспанії імунітет до COVID-19 є у п’ятої частини населення – дослідження

В Іспанії колективний імунітет до коронавірусу досяг майже 20 відсотків населення.

Такими є дані дослідження провідного Іспанського епідеміологічного товариства (SEE), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Так, за даними дослідження, 19 відсотків населення мають імунітет до коронавірусу, загалом це 9,7 мільйона людей.

Йдеться про тих, хто або був щеплений, або вже переніс хворобу і отримав антитіла для боротьби з вірусом.

За попередніми оцінками Інституту здоров'я Карлоса III, 4,7 мільйона людей мали антитіла до вірусу.

Ще два мільйони людей набули імунітет з осені, а три мільйони людей отримали вакцину.

Представник SEE Жоан Кайла розповів іспанському медичному виданню Redacción Médica, що до літа цей показник в ідеалі повинен досягти 70 відсотків населення.

Це дозволило б знизити число випадків коронавірусу, а туристичній індустрії знову відкритись.

Кайла сказала, що тим, хто переніс вірус, слід почекати пів року, поки їм не поставлять діагноз, перш ніж вони зможуть отримати щеплення. Ті, у кого не було вірусу, повинні мати пріоритет у отриманні вакцини.