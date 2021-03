ЄС почав підготовку четвертого пакета санкцій проти режиму Лукашенка - ЗМІ

В Євросоюзі почалася робота над четвертим санкційним пакетом проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Робота над четвертим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі повільно почала. Я передбачаю, що вони більше будуть зосереджені на співробітниках міліції/безпеки, а не на "грошах", що стоять за режимом, але ще рано говорити напевно", - написав Джозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after "the money" behind the regime but it is still early days