ЄС почав підготовку четвертого пакета санкцій проти режиму Лукашенка - ЗМІ

В Євросоюзі почалася робота над четвертим санкційним пакетом проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Робота над четвертим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі повільно почала. Я передбачаю, що вони більше будуть зосереджені на співробітниках міліції/безпеки, а не на "грошах", що стоять за режимом, але ще рано говорити напевно", - написав Джозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after "the money" behind the regime but it is still early days — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2021

Наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Раніше Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Двох журналісток "Белсат" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.