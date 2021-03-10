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ЄС почав підготовку четвертого пакета санкцій проти режиму Лукашенка - ЗМІ

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ЄС почав підготовку четвертого пакета санкцій проти режиму Лукашенка - ЗМІ

Середа, 10 березня 2021, 12:31

В Євросоюзі почалася робота над четвертим санкційним пакетом проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Робота над четвертим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі повільно почала. Я передбачаю, що вони більше будуть зосереджені на співробітниках міліції/безпеки, а не на "грошах", що стоять за режимом, але ще рано говорити напевно", - написав Джозвяк.

Наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Раніше Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Двох журналісток "Белсат" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.

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Білорусь санкції
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