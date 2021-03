ЕС начал подготовку четвертого пакета санкций против режима Лукашенко - СМИ

В Евросоюзе началась работа над четвертым санкционные пакетом против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Работа над четвертым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси медленно начала. Я предполагаю, что они больше будут сосредоточены на сотрудниках милиции / безопасности, а не на "деньгах", стоящих за режимом, но еще рано говорить наверняка", - написал Джозвяк.

work on a 4th EU sanctions package on #Belarus has slowly started. I predict that they will focus more on targeting police/security officials rather than going after "the money" behind the regime but it is still early days