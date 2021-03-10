Польща відновить вирубку Біловезької пущі, хоча Суд ЄС раніше це забороняв

Польща відновить вирубку лісу в Біловезькій пущі, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і була центром розбіжностей між ЄС і Польщею з 2016 по 2018 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Вирубка була припинена в 2018 році після того, як Суд ЄС постановив, що Польща порушила європейське законодавство, вирубавши дерева старше 100 років.

Уряд Польщі тепер заявляє, що вирубки необхідні для розчищення стежок і захисту дерев від зараження короїдом.

Чиновники працюють над новими квотами на лісокористування для збільшення вирубки дерев, а Міністерство клімату і навколишнього середовища Польщі підписало нові квоти для двох з трьох лісових районів у вівторок.

Європейська комісія раніше погрожувала Польщі фінансовими штрафами, якщо вона не виконає рішення суду. У ньому також говориться, що Польща досі не скасувала додаток до свого плану управління лісовим господарством на 2012-2021 роки, який дозволяє потроїти обсяг лісозаготівель.

Однак заступник міністра клімату Едвард Сарка заявив на пресконференції в Біловежі, що підписання документів, які дозволяють більше лісозаготівель, не є порушенням рішення суду.

Сарка додав, що Комісія оскаржила запропоновану квоту в одному з трьох лісництв Біловезькоъ пущі.

Він сказав, що вони не почнуть рубки у двох інших районах, поки не закінчиться період розмноження диких птахів, і що рубки не проводитимуться в тих частинах лісу, вік яких перевищує століття.

Але Адам Богдан з екологічної неурядової організації Wild Poland Foundation сказав, що це рішення було "плювком в обличчя". "Ми постараємося переконати важливі установи припинити вирубку лісу", - сказав він.