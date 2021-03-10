Польша возобновит вырубку Беловежской пущи, хотя Суд ЕС раньше это запрещал

Польша возобновит вырубку леса в Беловежской пуще, которая являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и был центром разногласий между ЕС и Польшей с 2016 по 2018 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Вырубка была приостановлена в 2018 году после того, как Суд ЕС постановил, что Польша нарушила европейское законодательство, вырубив деревья старше 100 лет.

Правительство Польши теперь заявляет, что вырубки необходимы для расчистки тропинок и защиты деревьев от заражения короедом.

Чиновники работают над новыми квотами на лесопользование для увеличения вырубки деревьев, а министерство климата и окружающей среды Польши подписало новые квоты для двух из трех лесных районов во вторник.

Европейская комиссия ранее угрожала Польше финансовыми штрафами, если она не выполнит решение суда. В нем также говорится, что Польша до сих пор не отменила приложение к своему плану управления лесным хозяйством на 2012-2021 годы, которое позволяет им утроить объем лесозаготовок.

Однако заместитель министра климата Эдвард Сиарка заявил на пресс-конференции в Беловеже, что подписание документов, разрешающих больше лесозаготовок, не является нарушением решения суда.

Сарка добавил, что Комиссия оспорила предложенную квоту в одном из трех лесничеств Беловежской области.

Он сказал, что они не начнут рубки в двух других районах, пока не закончится период размножения диких птиц, и что рубки не будут проводиться в тех частях леса, возраст которых превышает столетие.

Но Адам Богдан из экологической неправительственной организации Wild Poland Foundation сказал, что это решение было "плевком в лицо". "Мы постараемся убедить важные учреждения прекратить вырубку леса", - сказал он.