Президент Румунії вимагає від партій не залучати до формування уряду ультраправих

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що висуне головну умову для політичних партій у процесі формування уряду – не залучати до цього ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR).

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Дан оголосив, що під час наступних консультацій він висуне партіям умову не залучати AUR до уряду. Глава держави пояснив, що присутність цієї партії в уряді негативно вплине на відносини з партнерами Румунії як у сфері безпеки, так і в рамках Європейського Союзу, а Бухарест не може собі цього дозволити.

"Не через брак поваги до прихильників AUR, а через мандат, який громадяни надали мені рік і чотири місяці тому, і цей мандат передбачає збереження прозахідного курсу та фінансову стабільність без потрясінь для фінансової стабілізації Румунії. На жаль, як ми бачили під час багатьох акцій, AUR не відповідає цим умовам", – зазначив Дан.

Румунський президент анонсував нову серію консультацій з політичними силами для формування уряду у понеділок, 5 жовтня. За результатами переговорів увечері того ж дня Дан має оголосити кандидатуру прем’єр-міністра.

Напередодні парламент Румунії відхилив спробу євродепутата Зігфріда Мурешана сформувати уряд, що поглибило політичну кризу в країні, яка розпочалася в травні.

Мурешан став третім кандидатом на посаду глави уряду, висунутим президентом, який не зміг заручитися підтримкою парламенту.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії Адріана Вештя, йому не вдалось здобути достатньо голосів.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Згідно з конституцією, президент Румунії може оголосити дострокові парламентські вибори, втім Нікушор Дан дав зрозуміти, що не хоче цього.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи.