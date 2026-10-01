MI5 звинуватила китайський інститут у шпигунстві за британськими дослідженнями ШІ

Британська Служба безпеки (MI5) звинуватила китайський науково-дослідний інститут у шпигунстві за британськими дослідженнями в галузі штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

За даними MI5, китайський загальний технологічний науково-дослідний інститут (CGTRI) має "дуже тісні зв’язки" з Міністерством державної безпеки Китаю (MSS) – цивільною розвідувальною та безпековою службою країни.

"MI5 встановило, що основною метою CGTRI є фінансування наукових досліджень, які безпосередньо покращують технічні можливості MSS у сфері шпигунства", – зазначила британська Служба безпеки.

У відомстві акцентували, що співробітники служб безпеки виявили понад 100 науковців, пов’язаних із Великою Британією, які брали участь у проєктах, фінансованих CGTRI, за такими напрямками, як:

штучний інтелект;

кібербезпека;

системи прихованого зв’язку;

стеганографія.

"Ця діяльність сприяє шпигунській діяльності MSS, що становить загрозу національній безпеці Великої Британії", – заявила служба.

MI5 попередила британські наукові установи про необхідність переглянути будь-яку співпрацю з CGTRI та зазначила, що науковці й співробітники університетів повинні усвідомлювати: після цього попередження будь-яка майбутня робота з інститутом може порушувати закони Великої Британії про шпигунство.

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що надсилає листи всім ректорам університетів, щоб переконатися, що вони та їхні співробітники "припинять усі домовленості" з цим інститутом.

Посольство Китаю у Великій Британії своєю чергою заявило, що звинувачення MI5 щодо CGTRI є "чистою вигадкою та безпідставними спекуляціями".

Також там наголосили, що обмін між Китаєм та британськими університетами "завжди ґрунтувався на добровільності та дотриманні вимог". Пекін повідомив, що подав протест до Великої Британії, закликавши при цьому британські розвідувальні служби припинити "поширювати чутки" та зривати співпрацю.

Нещодавно голова MI5 Кен Маккаллум виступив з попередженням про небезпеку дій ворожих держав проти Великої Британії, які становлять більшу загрозу, ніж тероризм.

У червні двох чоловіків, один з яких працював у Прикордонній службі Великої Британії, засудили до ув’язнення за шпигунство за гонконзькими дисидентами для Китаю.