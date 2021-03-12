Вакцина Novavax показала 86% ефективності проти "британського штаму"

Вакцина COVID-19 від Novavax Inc на пізньому етапі проведеного у Британії випробування на 96% ефективно запобігала випадкам, спричиненим оригінальною версією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час випробувань не було випадків тяжких захворювань або смертей серед тих, хто отримав вакцину, заявила компанія.

Вакцина була на 86% ефективною у захисті від більш заразного вірусного варіанту, вперше виявленого та поширеного в даний час у Сполученому Королівстві. Таким чином загальний рівень ефективності вакцини проти обох варіантів вірусу складає 90%.

Акції Novavax підскочили на 22% у позаурочний час до 229 доларів. Вони торгувались нижче 10 доларів 21 січня 2020 року, коли компанія оголосила, що розробляє вакцину проти коронавірусу.

У меншому дослідженні, проведеному в Південно-Африканській Республіці - де добровольці в першу чергу потрапляли під інший новий, більш заразний варіант, який широко циркулював там і поширювався по всьому світу - вакцина Novavax була ефективною на 55%, але все ж повністю запобігала важким захворюванням.

Компанія розраховує на використання даних для подання на регуляторний дозвіл у різних країнах.

Novavax планує виготовляти свою дворазову вакцину у восьми виробничих центрах, включаючи Serum Institute в Індії.