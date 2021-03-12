Вакцина Novavax показала 86% эффективности против "британского штамма"

Вакцина COVID-19 от Novavax Inc на позднем этапе проведенного в Британии испытания на 96% эффективно предотвращала случаев, вызванным оригинальной версии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время испытаний не было случаев тяжелых заболеваний или смертей среди тех, кто получил вакцину, заявила компания.

Вакцина была на 86% эффективной в защите от более заразного вирусного варианта, впервые обнаруженного и распространенного в настоящее время в Соединенном Королевстве. Таким образом общий уровень эффективности вакцины против обоих вариантов вируса составляет 90%.

Акции Novavax подскочили на 22% во внеурочное время до 229 долларов. Они торговались ниже 10 долларов 21 января 2020, когда компания объявила, что разрабатывает вакцину против коронавируса.

В меньшей исследовании, проведенном в Южно-Африканской Республике - где добровольцы в первую очередь попадали под другой новый, более заразен вариант, который широко циркулировал там и распространялся по всему миру - вакцина Novavax была эффективной на 55%, но все же полностью предотвращала тяжелым заболеванием .

Компания рассчитывает на использование данных для представления на регуляторный разрешение в разных странах.

Novavax планирует производить свою двукратную вакцину в восьми производственных центрах, включая Serum Institute в Индии.