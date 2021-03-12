Меркель дистанционно откроет украинско-немецкий экономический форум

Канцлер Германии Ангела Меркель выступит на открытии четвертого украинско-германского экономического форума 19 марта.

Об этом рассказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт во время брифинга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В пятницу, 19 марта, канцлер Меркель примет участие в 4-м Украинско-германском экономическом форуме в формате видеоконференции", - сказал Зайберт.

Она выступит с приветствием на мероприятии, которое должно начаться в 10:00 по местному времени.

С украинской стороны к участникам обратится премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Политики и руководители бизнеса во время четырех панелей обсудят перспективы сотрудничества в области диджитализации, энергетики и возобновляемых источников энергии, пищевой промышленности и сельского хозяйства, логистики и инфраструктуры.

Организаторами форума выступают Кабинет министров Украины, UkraineInvest, посольство Украины в Германии совместно с Ассоциацией торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточным комитетом немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Немецко-украинский промышленно-торговой палатой (AHK Ukraine).