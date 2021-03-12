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Зеленський обговорив вакцинацію із президентом Австрії і запросив його в Україну

П'ятниця, 12 березня 2021, 14:42

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом обговорив процес вакцинації та запросив приєднатися до ініціативи "Кримська платформа".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

"Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він запросив президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи "Кримська платформа", який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України.

Ван дер Беллен повідомив, що обговорював із Зеленським ситуацію з COVID в Україні та Австрії, зокрема про затримки поставок вакцин у Європі.

"Іншими темами були позитивні зрушення в економічних відносинах між двома країнами та регіональні проблеми, такі як ситуація у Білорусі", - йдеться у його повідомленні в Twitter.

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Зеленський Австрія
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