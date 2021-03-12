Зеленский обсудил вакцинацию с президентом Австрии и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом обсудил процесс вакцинации и пригласил присоединиться к инициативе "Крымская платформа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Основное внимание было уделено мерам, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усилению защиты граждан. Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил австрийского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны согласились, что международные санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Он пригласил президента Австрии с женой принять участие в инаугурационном саммите инициативы "Крымская платформа", который состоится в августе 2021 года в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины.

Ван дер Беллен сообщил, что обсуждал с Зеленским ситуацию с COVID в Украине и Австрии, в частности о задержках поставок вакцин в Европе.

Nach guten Gesprächen im vergangenen September in Wien hat der Bundespräsident heute mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj @ZelenskyyUa telefoniert und mit ihm über die #COVID-Situation in der #Ukraine und #Österreich gesprochen, insbesondere über die... (1/2) pic.twitter.com/ToDUnn5CSz — A. Van der Bellen (@vanderbellen) March 12, 2021

"Другими темами были положительные сдвиги в экономических отношениях между двумя странами и региональные проблемы, такие как ситуация в Беларуси", - говорится в его сообщении в Twitter.